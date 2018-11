Facebook

© KLZ/Weichselbraun

Villach war für viele schon immer die Narrenhauptstadt, 2019 ist sie es sogar offiziell. Trotzdem marschieren am 11. 11. um 11.11 Uhr 22 Kärntner Gilden zum Narrenwecken nicht in die Draustadt ein, sondern erstmals in die Klagenfurter Landesregierung. An der Spitze: Bruno Arendt als Landespräsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF). Erst 2017 hat er das Amt des „Obernarrens“ übernommen und verfolgt die fixe Idee des „Kärntner Faschings“. Künftig soll nicht mehr nur die Rede vom Villacher oder Feistritzer Fasching sein, sondern vom Kärntner Fasching. „Dass sich ein Bundesland zusammenschließt, ist einzigartig.“

