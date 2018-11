Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prinzessin Anna Berger, Prinz Fidelius LXIV Kurt Maschke mit weiteren zehn Prinzen an Bord am Villacher Hauptplatz © Daniel Raunig

Grund für die elf Prinzen an der Seite von "Feuerberg"-Tochter und Indoor-Ruder-Europameisterin "Prinzessin Anna I." Anna Berger ist das 111. Jubiläum der Villacher Bauerngman. "Die Villacher Faschingsgilde ist aus der Gman hervorgegangen. Heuer wollen wir gemeinsam etwas Besonderes machen. Da wir sämtliche Gilden besuchen werden, machen elf Prinzen durchaus Sinn", ist Faschingskanzler Kuno Kunz überzeugt. Zur Erklärung: Bei den Sitzungen im Congress Center werden deshalb nicht elf Prinzen neben Prinzessin Anna I. Platz nehmen, sondern sich abwechseln.

Die Idee, elf Prinzen zum 111. Gman-Jubiläum aufzustellen, wurde bereits im Sommer geboren. "Da wir als Narrenhauptstadt 2019 das Landesprinzenpaar stellen werden, haben wir uns am Dienstag in der Kirchtagswoche zusammengesetzt und die Ideenschmiede angeworfen. Das Ergebnis durften wir heute am Rathausplatz präsentieren", so Kunz.

Der Villacher Fasching wird mit elf Prinzen gefeiert

Prinz Fidelius LXIV. (Nummer 64) wird also in der heurigen Saison von folgenden elf "Bauern" verkörpert:

Volksbank-Filialleiter und Adventbauer-Stellvertreter René Ritzer (vulgo Thåler-Bauer), ex-Kinderprinz und Betriebswirt Georg Sima (vulgo Fels-Bauer), Leiter der Abteilung Betriebe im LKH Villach und Cousin der aktuellen Prinzessin Horst Freunschlag (vulgo Bajörg-Bauer), GF Autohaus Mayerhofer Martin Mayerhofer (vulgo Wågn-Bauer), Elektrounternehmer und Prinz der ersten Sitzung am 11. Jänner Kurt Maschke (vulgo Funkn-Bauer), Handelsagent Carlo Caneppele (vulgo Tandl-Bauer), Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder Martin Zankl (vulgo Treu-Bauer), Immobilienmarkler und Treuhänder Alexander Tischler (vulgo Stubn-Bauer), Land- und Pferdewirt Klaus Hernler (vulgo Sumper-Bauer), AHS-Lehrer Arno Dengg (vulgo Zirkl-Bauer) und Rechtsanwalt Harald Skrube (vulgo Gruber-Bauer)

Lei-Lei-Sensation: Elf Prinzen regieren den Villacher Fasching Prinzessin Anna Berger und ihre Bauerngman mit elf Prinzen als Prinz Fidelius LXIV. Daniel Raunig Klicken Sie sich durch die Bilder! Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig Daniel Raunig 1/35

Ist Prinzessin Anna I. mit so viel royaler Männlichkeit überfordert? "Ganz und gar nicht. Ich freue mich auf eine extrem abwechslungsreiche Saison mit vielen Innovationen", so die Europameisterin und Worldgames Gewinnerin 2017 abschließend.

Mehr Videos

Hier der offizielle Presseempfang im Villacher Brauhof:

Und auf geht's für Prinzessin Anna I. und ihre elf Prinzen. Ziel ist der Rathausplatz:

Die offizielle Präsentation der Villacher Prinzenpaare auf dem Rathausplatz:

Das sagt Prinzessin Anna Berger: