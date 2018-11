Facebook

Sänger und Sammler: Heinz Müller singt beim MGV Morgensonne Kreuth © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Druckreifer als Annelies Wernitznig, die Obfrau des Kärntner Bildungswerkes im Bezirk Hermagor, kann man es nicht formulieren: „Die erotischen Lieder, die in den Gasthäusern des Bleiberger Tales gesungen worden sind, fallen in ihrer Einzigartigkeit auf und muten in ihrer Deftigkeit sehr ursprünglich an.“ Und damit diese ebenso heiteren wie heißen Weisen nicht in Vergessenheit geraten, wurde ihnen vom Bildungswerk mit dem MGV Morgensonne Kreuth nun eine Publikation gewidmet. Das Buch und die CD „Ållerhånd – Lieder aus dem Bleiberger Hochtal“ werden am Samstag präsentiert.

