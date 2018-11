Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rendering des ausgebauten Werkes © Infineon

In der Schleuse lässt scharfer Luftsog kein Stäubchen an der Montur. So muss Andocken an die ISS-Raumstation sein. Im Reinraum ist die Luft tausendfach sauberer als in OPs, um Faktor 100.000 als Bergluft. Der Pilotraum ist der Vorgeschmack auf die modernste Chipfabrik der Welt, die Infineon um 1,6 Milliarden Euro in Villach für die Produktion der 300-Millimeter-Wafer baut.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.