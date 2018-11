Wochenlang wurde in der Italienerstraße gegraben. Nun ist ein Ende in Sicht. Die Geschäftsleute freut es, sie hatten teils Umsatzeinbußen.

In der Italiener Straße wird jetzt noch asphaltiert © Kleine Zeitung

Durchschnaufen heißt es für Unternehmer und Anrainer in der Italienerstraße in Villach. Die Grabungsarbeiten der Kelag für die Fernwärmeleitung wurden Freitagfrüh großteils abgeschlossen. Bis 23. November werden in der Straße noch Asphaltierungs- und Pflasterungsarbeiten durchgeführt, diese sollen den Verkehr aber nicht beeinträchtigen.