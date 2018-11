Kleine Zeitung +

Neues Adventdorf "Tirli" erweitert den Villacher Adventmarkt

Auch abseits von Haupt- und Kirchenplatz ist heuer in Villach in der Adventzeit was los. „Tirli’s Tortenwahnsinn“ lädt ab 16. November ins Adventdorf in die Freihausgasse zu Kunsthandwerk und Livemusik.