Ein Wochenende lang Die Wintersportbörse kommt wieder nach Villach

Zahlreiche Wintersportartikel wird es zu kaufen geben © KK

Alle Jahre wieder lädt die Arbeiterkammer zur Wintersportbörse in den einzelnen Bezirken. Am Wochenende vom 23. bis 25. November ist Villach an der Reihe. Da kann in der Hauptfeuerwache wieder getandelt und gekauft werden. Zur Auswahl steht alles, was für sportliche Aktivitäten in der kalten Jahreszeit benötigt wird, darunter Ski und Snowboards, Ski- & Snowboardschuhe, Overalls und Winterskibekleidung und Eislaufschuhe.