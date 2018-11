Facebook

Hopfgartner präsentiert seine Käsesorten © Piery

Am Villacher Wochenmarkt dreht sich einiges um das Schaf und Käsefans kommen jedenfalls auf ihre Kosten. Reinhold Hopfgartner aus Kleblach/Lind bietet seine Bio-Schafmilchprodukte zum Verkauf an. „Wir sind seit über 20 Jahren ein Bio-Betrieb und stellen all unsere Produkte händisch her.“, so Hopfgartner. Angeboten werden verschiedene Sorten Fruchtjoghurt (180g für 2 Euro), Naturjoghurt (180g für 1,80 Euro) und Rohmilch (1 Liter für 3,40 Euro). „Besonders stolz sind wir über die Auszeichnung der Genusskrone 2014/2015 für unseren Theolus.“ Der Theolus ist ein mild gereifter Schnittkäse und kostet pro Kilo 32 Euro. Auch der „Blöcki“, ein würzig gereifter Schnittkäse (pro Kilo 38 Euro), ist eine Kostprobe wert.