Die Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen © Christian Penz

Allen voran bei Häusern mit schwer einsehbaren Grundstücken und jenen, die direkt an einer Straße liegen, ist derzeit Vorsicht geboten. Die Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen. Auch wenn sich diese in Villach in Grenzen halten, ruft die Polizei wieder zur Vorsicht auf. Bevorzugt eingebrochen wird in der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr.