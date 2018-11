Bei Hausdurchsuchung in Villach fanden Polizisten unzählige Drogen und Waffen. Verdächtiger 29-Jähriger in Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Ein Teil der sichergestellten Gegenstände © LPD Kärnten

Gleich in mehrfacher Hinsicht fündig wurde der Kriminaldienst der Villacher Polizei bei einer Hausdurchsuchung diese Woche. Ermittlungen in der Suchtgiftszene führten sie in die Wohnung eines 29-jährigen Mannes. Dort fanden die Beamten unter anderem 800 Gramm verkaufsfertiges Cannabis, 30 Gramm der „Partydroge“ MDMA, zehn Stück Ecstasy-Tabletten, sechs LSD-Strips und mehrere Substitutionsmittel. Außerdem konnten diverse Suchtgiftutensilien, wie eine professionelle Tablettenpressmaschine vorgefunden werden.