Georg Gröchenig (70) ist Comic-Sammler aus Leidenschaft. In seinem Haus in Nikelsdorf bei Paternion sind Micky Maus & Co. zum Greifen nah.

Comic-Liebhaber Georg Gröchenig mit einem Teil seiner Schätze, die er seit der Schulzeit sammelt © Schusser

Schon der erste Schritt in dieses Haus ist einer in eine andere Welt, in eine außergewöhnliche Comicwelt. Lässt man die Blicke schweifen, erfasst das Auge unzählige Regale und Kisten voll mit Comic-Heften. Gesammelt von Georg Gröchenig (70) aus Nikelsdorf, der vom Comic-Fieber schon in der Kindheit gepackt wurde. „Bereits mein Großvater hat Comicbücher gesammelt und mir schon in der Schulzeit ein ,Micky Maus‘-Abo geschenkt“, sagt Gröchenig. Endgültig vom Comic-Virus infiziert wurde der Pensionist aber erst vor 20 Jahren. Zu seiner Sammlung zählen die vollständigen Ausgaben der „Micky Maus“-Hefte aus den Jahren 1951 bis 2016, alle 257 Sigurd-Hefte oder die vollständige Ausgabe von „Nick der Weltraumfahrer“. „Ich sammle nicht nur Comichefte. Auch alte Zeitungen, Romane aus den 40er- und 50er-Jahren, Filmplakate und alte Autogrammkarten von Schauspielern und Musikern haben mich in den Bann gezogen“, sagt er.