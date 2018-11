40-Jährige sah Unbekannten in Wernberg flüchten und weckte Besitzer eines brennenden Wirtschaftsgebäudes. Weiterer Nachbar konnte Brand mit vier Feuerlöschern eindämmen.

© Kleine Zeitung/Fuchs

Eine Nachbarin hat in Wernberg vermutlich einen noch größeren Schaden an einem Wirtschaftsgebäude verhindert. Die 40-Jährige rauchte Donnerstagabend auf dem Balkon ihres Wohnhauses eine Zigarette. Dabei hörte sie im nördlichen Bereich des benachbarten Wirtschaftsgebäudes ein knackendes Geräusch und sah eine Person mit einer eingeschalteten Stirnlampe, die flüchtete. Im nächsten Moment sah sie in dem Bereich Flammen aus dem dort befindlichen Abstellraum flackern. Sie lief sofort zum Besitzer des Wirtschaftsgebäudes (58) und weckte diesen auf.