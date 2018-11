Ein 25-jähriger Mann aus Spittal an der Drau kam am Donnerstag auf der Ossiacher Straße von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © Fuchs

Es war gegen 9.50 Uhr, als der Unfall am Donnerstag auf der Ossiacher Straße (B94) passierte. Vermutlich wegen einer Unachtsamkeit verlor ein 25-jähriger Mann aus Spittal an der Drau die Herrschaft über seinen Pkw auf Höhe des Kreisverkehres in Treffen. Er streifte daraufhin einen entgegenkommenden Lkw und stürzte danach über eine Straßenböschung. Der Lenker des Pkw konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Am Pkw dürfte laut Auskunft der Polizei Totalschaden entstanden sein. Am Lkw entstand leichter Sachschaden.