© Klz/Eder

Am 22. Jänner 00.40 Uhr sowie am 21. Februar gegen 22 Uhr verübten zwei vorerst unbekannte Täter bei einer Firma in Wernberg zwei Buntmetalldiebstähle aus einer unversperrten Gitterbox. Darin waren Kabelreste aus Kupfer im Wert von rund 450 Euro verwahrt, die eine Firma abholen sollte.