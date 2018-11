Donnerstagfrüh mussten acht Feuerwehren zu einem Wohnungsbrand in Wernberg ausrücken. Polizei rettete Bewohner aus dem Haus, eine Katze starb. Heizstrahler löste Brand aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erdgeschoßwohnung in der Gemeinde Wernberg brannte © Klz/Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr brach im Badezimmer einer Erdgeschoßwohnung in der Gemeinde Wernberg ein Brand aus. Das Feuer griff auf die Kücheneinrichtungen über. Dabei wurden das Badezimmer sowie die Küche teilweise vernichtet. Durch Rauch- und Rußniederschläge entstanden in der gesamten Wohnung, auch das Stiegenhaus wurde beschädigt.