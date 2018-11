Die FF Treffen wurde um kurz vor drei Uhr in der Früh zu einem Einsatz in ein Altenheim in Treffen gerufen. Eine Katze musste "geborgen" werden.

© FF Treffen

Viel Schlaf hatten einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Treffen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nicht. Gegen 2.47 Uhr wurden sie zu einem "technischen Einsatz" in ein Altenheim in Treffen gerufen. Auf einem Holzbalken in der Rezeption saß eine miauende Katze. Von alleine wollte sie ihren "Hochsitz" nicht verlassen, daher wurde die Feuerwehr gerufen.