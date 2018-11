43-Jährige lag tot in der Wohnung eines Villachers (29). Die Frau starb an einem Drogenmix, wie die Obduktion zeigte. Der Lebensgefährte stand unter Drogeneinfluss, er musste intensivmedizinisch betreut werden.

© APA/Artinger

Schreckliche Szenen spielten sich in einer Wohnung in Villach ab. Ein Villacher (29) und seine Lebensgefährtin, eine 44 Jahre alte Frau aus Deutschland, dürften gemeinsam Drogen konsumiert haben - die Polizei stellte später zahlreiche Suchtmittel sicher. Am Dienstag gegen 8.50 Uhr fand der 29-Jährige seine Lebensgefährtin leblos in der Wohnung liegen und alarmierte die Rettungskräfte, die nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.