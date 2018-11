Facebook

In Rosegg standen das Gasthaus Woschitz und die Umgebung unter Wasser © Jandl

Nach dem Hochwasser der vergangenen Woche gehen gerade die in der Region Villach am stärksten betroffenen Gemeinden Rosegg und Velden in die Offensive. „Es gibt ein in den vergangenen Jahren von Land und Wasserbauamt Villach ausgearbeites Hochwassserschutzprogramm für unsere Gemeinden und soll vom Wasserbauamt eingereicht werden, damit weitere Schritte eingeleitet werden können“, sagt Roseggs Bürgermeister Franz Richau (BGM).

