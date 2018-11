Der Sturm in der vergangenen Woche ließ vor allem am Dobratsch Bäume knicken. Bezirksforstinspektor rechnet damit, dass 100.000 Festmeter Holz betroffen sind.

So sieht es derzeit auf dem Dobratsch aus © KK/Privat

Nicht nur das Hochwasser setzte zuletzt der Region Villach zu. Auch der Sturm hinterließ seine Spuren. „Obwohl es nicht so schlimm ist wie in Oberkärnten, könnten aber auch bei uns 100.000 Festmeter Holz am Boden liegen“, sagt Bezirksforstinspektor Peter Honsig-Erlenburg. Vor allem inden Karawanken lasse sich der Schaden noch gar nicht abschätzen, da die Zufahrtswege unter anderem durch Rutschungen nicht befahrbar sind. Die Aufräumarbeiten könnten schwierig werden. „Am schlimmsten ist aber der Dobratsch betroffen, wo im Bereich Alpengarten 60 bis 70 Hektar Wald flächig geworfen wurden“, so Honsig-Erlenburg.

