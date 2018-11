Facebook

Koloini mit seiner neuesten Kreation © Pacheiner

Der Villacher Konditormeister Michael Koloini ist für seine schrägen Kreationen bekannt. Weltweit bestellt wird seine "Villacher Torte". Vor zwei Jahren hat er im asiatischen Raum sogar eigene Tortenrezepte für die Chinesen kreiert. Jetzt hat er den "New York Cheesecake" neu erfunden. Ab Freitag verkauft Koloini in seiner Konditorei den "Originalen Carinthian Cheesecake". "Ein Jahr lang habe ich an dem Rezept getüftelt", sagt er. Die Idee dahinter ist einfach erklärt. "Ich esse selbst gerne Cheesecake, habe aber davor keinen gefunden, der mir auch richtig schmeckt und nicht so im Magen liegt", lacht Koloini.