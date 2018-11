Die monatelangen Arbeiten und Umleitungen bei der Seebachbrücke in Villach neigen sich dem Ende zu. Die Brücke steht vor der Freigabe.

Letzte Arbeiten bei der Brücke © Weichselbraun Helmuth

Die Sperren und Umleitungen in Villach Landskron neigen sich dem Ende zu. Die Arbeiten an der Seebachbrücke gehen ins Finale. Am Donnerstag soll die neue Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h bleibt noch bis Mitte Dezember. Bis dahin werden Restarbeiten, wie der Rückbau der Umleitungsstrecke und die Herstellung des Banketts bei den Straßenanschlüssen vor und nach der Brücke, durchgeführt.