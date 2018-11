Facebook

Die Arbeiten für den Eislaufplatz am Rathausplatz haben bereits begonnen © Holzfeind

Der Christbaum am Hauptplatz in Villach steht seit letzter Woche, heute, Montag, wurde mit dem Aufbau der Adventhütten begonnen. Auch wenn es die Temperaturen noch nicht vorstellbar machen, wird auch schon der Eislaufplatz am Rathausplatz vorbereitet. "Wir wissen, dass wir zehn Tage für den Aufbau des Eislaufplatzes brauchen, es ist alles genau getaktet", sagt Bürgermeister Günther Albel. Die Zeit drängt, denn am 16. November wird der Villacher Advent eröffnet. Um mehr Besucher anzusprechen, wurde heuer bereits im Juli mit der Bewerbung der Veranstaltung begonnen.

Die ersten Adventhütten stehen bald Foto © Holzfeind