Das Forscher- team führte Messungen und Analysen durch © KK/CTR

Die Photovoltaik ist wie die Sonne: Sie ist überall. In den Wüsten, im Regenwald, in moderaten Zonen oder im Gebirge. Laut Prognosen wird der Photovoltaik-Markt bis 2020 um mehr als 10 Prozent wachsen, gleichzeitig wird der weltweite Energiebedarf bis 2040 um 30 Prozent zulegen. Wenn es um erneuerbare Energien geht, sehen Experten in der Photovoltaik das größte Potenzial. Das „CTR“ (Carinthian Tech Research), das Forschungszentrum für Intelligente Sensorik und Systemintegration in Villach, hat deshalb das österreichweite Leitprojekt „Infinity“ gestartet.

