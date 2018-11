Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Geh- und Radweg sowie die Schiffsanlegestelle in Villach sind wieder frei © KK/Stadt Villach/Kompan

Nach den heftigen Unwettern und dem Hochwasser in der vergangenen Woche, liefen die Aufräumarbeiten das verlängerte Wochenende über in Villach auf Hochtouren. Seit Sonntag sind der Geh- und Radweg sowie die Draubermen wieder freigegeben.

"Danke nochmals allen freiwilligen Helfern und natürlich den Mitarbeitern des Wirtschaftshofes, die in den letzten Tagen fleißig die Bermen von meterdickem Schlamm befreit haben", sagt Bürgermeister Günther Albel.

Bei der Beseitigung des Schlamms mitgeholfen haben auch die Hauptfeuerwache Villach und weitere Villacher Feuerwehren. Sie standen teils mit vier Tanklöschfahrzeugen gleichzeitig im Einsatz. "Es war arg, weil der Schlamm und die angeschwemmten Sedimente sehr schnell hart geworden sind und wir das Ganze mit sehr viel Wasser wieder aufweichen mussten. Die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftshof hat aber bestens funktioniert", sagt der Kommandant der Hauptfeuerwache Harald Geissler.

Überflutungen: So hat das Unwetter in Villach gewütet Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Holzfeind Holzfeind Holzfeind Holzfeind Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl Jandl KK/Kelag KK/Kelag KK/Jandl Lux Lux Lux Lux Lux Kraftwerk in Paternion KK/Privat Stefanie Pucher KK/Privat Stefanie Pucher KK/Privat Stefanie Pucher KK/Privat Stefanie Pucher KK/Privat Stefanie Pucher Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner Pacheiner 1/72

Villach: Aufräumarbeiten nach dem Unwetter laufen auf Hochtouren KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach Höher KK/Stadt Villach Höher KK/Stadt Villach Höher KK/Stadt Villach Höher KK/Stadt Villach Höher KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach Die Feuerwehren pumpen derzeit den Sportplatz in Maria Gail ab KK/Baumann KK/Baumann KK/Baumann KK/Baumann Kanzler Sebastian Kurz, Ministerin Elisabeth Köstinger und Landesrat Martin Gruber besuchten am Dienstag das Einsatzgebiet in Rosegg KK/FF Rosegg KK/FF Rosegg KK/FF Rosegg KK/FF Rosegg KK/FF Rosegg KK/FF Rosegg KK/Tschinowitsch KK/FF Kerschdorf Velden KK/FF Kerschdorf Velden KK/FF Kerschdorf Velden KK/Stadt Villach KK/Stadt Villach Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner Hannes Pacheiner FF/kk FF/kk FF/kk FF/kk FF/kk FF/kk FF/kk (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner (c) Hannes Pacheiner 1/87