Heute könnte die Sonne durchblinzeln © (c) Hannes Pacheiner

Die Wolken sind vor allem zu Beginn des Tages oft noch sehr dicht und ein paar Regentropfen sind durchaus möglich. Im Verlauf des Tages werden dann aber die hochnebelartigen Wolken doch langsam wieder löchriger und deshalb steigen besonders in den Nachmittagsstunden die Chancen für die Sonne langsam an. Stellenweise könnte sich der Hochnebel aber auch als beständiger erweisen. Die Temperaturen sind weiterhin zu hoch für die Jahreszeit und am Nachmittag erwarten wir Werte nahe 15 Grad. "Das milde Wetter belastet am Samstag vor allem Menschen mit an sich bereits zu niedrigem Blutdruck", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.