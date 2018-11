Facebook

Das Friedhofskreuz ist denkmalgeschützt, der Künstler erst jetzt bekannt © Traussnig

Über 130 Jahre alt ist der Christus am Friedhofskreuz in St. Ulrich, doch fast niemand kennt seine Geschichte oder weiß, wer ihn kunstvoll geschaffen hat. Doch seit Allerheiligen gibt ein Namensschild Zeugnis von seinem Erbauer, der zu seiner Zeit laut Überlieferung ein bekannter Holzbildhauer war und auch mehrere Altäre in Wiener Kirchen gestaltet hat. Er hieß Ruppert Kamnig, genannt „Ruape“, und stürmte laut Dorfchronik des verstorbenen Franz Steiner an einem Samstagnachmittag im Jahr 1884 ins Gasthaus Kofler - später Bernhard und dann Pareschnig - und überredete den Hanslbauer, den Gasper und den Tentschacher, die beim Kartenspielen saßen, mit ihm in den „Hadrachraut“ zu gehen, weil da ein Toter liege.

