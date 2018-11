Nobert Kuglitsch aus Feistritz an der Gail kocht mittwochs und samstags frische Gerichte am Villacher Wochenmarkt. Kommende Woche stehen Schinkenfleckerl und Tafelspitz auf der Speisekarte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Norbert Kuglitsch in seiner Küche in der Villacher Markhalle © Piery

Am Villacher Wochenmarkt findet man neben Lebensmitteln und Blumen auch den Marktstand von Norbert Kuglitsch aus Feistritz an der Gail. Er kocht bereits seit 2003 jeden Mittwoch und Samstag in der Markthalle aus. „Dank der großen Nachfrage habe ich mich entschlossen, neben meinen Produkten, wie Bauernbrot und Selchwürste, auch warme Speisen anzubieten.“, sagt Kuglitsch. So findet man neben Ritschert für 3,50 Euro, Frankfurter für 3 Euro, Bauernkrainer für 3,50 Euro oder Frittaten- beziehungsweise Nudelsuppe für 3 Euro auch ein Tagesspecial.