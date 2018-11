Kleine Zeitung +

Hochwasser an der Gail Er rettete mit seinem Team die Gailbrücke vor dem Einsturz

Stefan Pichler von der Wasserrettung Faaker See und seine Kollegen verhinderten in einem spektakulären Einsatz mit der Feuerwehr den Einsturz der Fußgängerbrücke an der Gail.