Die Situationder Gail bei Villach-Tschinowitsch © Georg Lux

Nach den fatalen Unwettern in den vergangenen Tagen kann nun für die Stadt Villach Entwarnung gegeben werden. Die Pegelstände an der Drau und der Gail gehen zurück. "Die Pegelstände im Bereich Villach liegen derzeit unter einem 1-jährlichen Hochwasser. Für die Flüsse können wir deshalb Entwarnung geben", sagt Johannes Moser, Leiter des Hydrografischen Dienst Kärnten. Zwar sind am am Freitag und Samstag noch Regenmengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter prognostiziert, diese sollten laut Moser aber keine groben Auswirkungen mehr auf die Flüsse in der Region haben. "Einzig an den Bächen kann es vereinzelt zu Überflutungen und generell auch Muren kommen."