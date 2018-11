Für Aufregung sorgte Donnerstag am späten Abend ein 23-jähriger betrunkener Villacher in seiner Heimatstadt. Nach einer Streiterei auf dem Hans-Gasser Platz trat der Mann Schneestangen um.

Der Randalierer wird angezeigt © KLZ/Claudia Odebrecht

Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr geriet ein 23-jähriger Villacher in der Innenstadt mit einer weiteren Person in Streit. Dabei trat der Alkoholisierte auf dem Hans-Gasser Platz insgesamt drei Schneestangen sowie ein Scherengitter um. Die Gegenstände zerbrachen dadurch. In weiterer Folge riss er laut Polizei bei einem Gastbetrieb insgesamt drei Blumenkisten von den Fensterbänken, welche dadurch ebenfalls beschädigt worden sind.