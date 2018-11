Villach-Leute"Ilges" Herbstfest in Lignano

Facebook

Andrea und Karl Ilgenfritz junior mit Sa(s)o Avsenik sowie Greti und Karl Ilgenfritz senior (von links) © kk

Unter dem Motto „Senza Confini“ stand das heurige Herbstfest der Firma Ilgenfritz. Gefeiert wurde nicht wie üblich am Stammsitz Villach, sondern am Firmengelände des im Vorjahr gegründeten Zweigbetriebes „Ilgenfritz Italia“ in Lignano Sabbiadoro. Mit Bussen reisten die Besucher aus Kärnten und Slowenien an und auch die ortsansässigen Kunden genossen die köstlichen Schmankerln und das Konzert von Saso Avsenik. Zufrieden mit dem Italien-Geschäft in der heurigen Saison in Italien zeigen sich Andrea und Karl Ilgenfritz junior. Der Betrieb ist nicht nur in der Sommersaison, sondern ganzjährig geöffnet, schließlich heißt es nicht nur Italienurlauber, sondern auch 7000 ständige Einwohner mit Kärntner Fleisch und Wurst zu versorgen.