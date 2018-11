Die "Bestattung Kärnten" hat ein Ranking jener Lieder erstellt, die bei Verabschiedungen am öftesten erklingen. Insgesamt sind 4000 Tonträger gespeichert.

Die Lieder werden per Tablet gesteuert © KK/STW

Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier begeistert mit seinen Liedern die Fans über die Landesgrenzen hinaus. Dass sein Song "Amoi seg ma uns wieder" auch bei Verabschiedungen in Villach gefragt ist, zeigt eine aktuelle Statistik. Das gefühlvolle Lied wurde in den vergangenen Monaten von der "Bestattung Kärnten" am öftesten gespielt.