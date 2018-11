Zwischen 8 und 12 Grad sind heute in und um Villach zu erwarten. Es wird teils regnerisch. Oben auf den Bergen ist es mild.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Pacheiner

Die Südströmung wird am Donnerstag wieder langsam feuchter. Daher schieben sich nach einigen sonnigen Auflockerungen tagsüber wieder zunehmend dichte Wolken vor die Sonne. Zudem kommen in der Folge auch einige Regengüsse auf, wobei es speziell in Richtung Karawanken auch ein paar kräftigere Regenschauer geben könnte. "Die zu erwartenden Regenmengen sind jedoch insgesamt nicht besorgniserregend groß", macht der Meteorologe Reinhard Prugger aber Hoffnung.