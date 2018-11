Facebook

Die Einsatzkräfte hatten in Rosegg alle Haände voll zu tun © Richau/Facebook/kk

Nach 36 Stunden durchgehenden Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren und der Bevölkerung in der Marktgemeinde Rosegg tritt nun vorerst eine leiche Beruhigung ein. "Nur den den großartigen Einsatz der Feuerwehren Rosegg und Dolintschach, des Bauhof-Teams sowie der freiwilligen Helfer konnte größerer Schaden abgewendet werden", sagt Roseggs Bürgermeister Franz Richau (BGM).

Von diesem Einsatz überzeugte sich Dienstagabend auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Landesrat Martin Gruber (alle ÖVP) bei einer Visite am Einsatzort beim ehemaligen Gasthaus Woschitz, das arg in Mitleidenschaft gezogen wurde und unter Wasser stand. "Der Bundeskanzler bedankte sich bei allen Einsatz- und Hilfskräften vor Ort aber auch bei allen in Kärnten für diesen selbstlosen Einsatz", sagt Richau. Bundeskanzler Kurz lobte: "Nur durch diese ausgezeichnete Hilfe und Zusammenarbeit mit den Organisationen konnte größerer Schaden abgewendet werden."

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Elisabeth Köstinger und Landesrat Martin Gruber beim Lokalaugenschein in Rosegg Foto © Facebook/kk

Richau zeigt sich stolz: "Ich darf mich persönlich bei jeder und jedem Einzelnen unserer Feuerwehren, der Brauchtumsgruppe Rosegg, dem Bauhofteam sowie den freiwilligen Helfern für diese Leistung bedanken. Es hat sich wieder einmal gezeigt. Gemeinsam können wir vieles bewältigen."

Bürgermeister Franz Richau macht sich ein Bild von der Hochwasser führenden Drau Foto © Facebook/kk