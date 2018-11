Am Mittwoch wird es in und um Villach zunehmend trocken. Es wird teils auch sonnig, die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 15 Grad.

© Claudia Lux

Der in der Höhe weiterhin recht lebhafte Südwind wird etwas trockener und deshalb sind die Wetterverhältnisse am Mittwoch auch etwas günstiger. Es mischen in und um Villach aber auch nach der Auflösung einiger dichter Nebel- oder Hochnebelbänke zum Teil wieder Wolkenfelder mit und die Sonne scheint somit nur zwischendurch länger.

Insgesamt überwiegt jedoch der freundliche Eindruck und es sollte weitgehend trocken bleiben. "Das Temperaturniveau ist auch weiterhin überdurchschnittlich und man muss tagsüber daher auch kaum frieren", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Am Nachmittag sind in der Villacher Region Werte zwischen 11 und 15 Grad zu erwarten.