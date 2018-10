Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Esto ist insolvent © klz

Das international tätiges Leuchtenhandelsunternehmen Esto Lighting GmbH aus Velden muss sich sanieren. Es sind 42 Arbeitnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 9,1 Millionen, dem stehen Vermögenswerte von etwa 6,2 Millionen Euro gegenüber.

Jeder zweite Arbeitnehmer soll gekündigt werden.

Heute, Dienstag, wurde über das Vermögen der Firma ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Als Insolvenzursachen werden laut KSV, Creditreform und AKV ein Umsatzrückgang im Kerngeschäft, veränderte Marktsituation, das Fehlen eines eigenen Onlineshops, ein zu großes Warenlager und zu hohe Fixkosten angegeben.

In China produziert

Die Leuchten werden von der Esto Lighting GmbH entwickelt und in China von Partnerunternehmen produziert. Die Abteilungen für Design, Qualitätssicherung, Vermarktung und Verkauf befinden sich am Firmensitz in Velden.

Die ESTO Leuchtenfabrik in St. Egyden in Kärnten wurde im Jahr gegründet. 1974 wurde der Sitz der Firma nach Lind ob Velden am Wörthersee verlegt. Im Jahr 2003 erfolgte die Gründung der heutigen Esto Lightning GmbH. Geschäftsführer sind Manuel Urban und Peter Konstantin Stroj, die Gesellschafter sind letzterer sowie Peter Stroj.

Die Gesellschaft hat Vertriebstöchter in Serbien und Bosnien. Das ehemalige Fertigungszentrum in Jiangmen, wurde geschlossen. Die Economic Lighting (Hongkong) Co. Limited entwickelt das Containergeschäft über China ab.

Firma soll fortgeführt werden

Esto beabsichtigt, das Unternehmen fortzuführen und im Verfahren weitere Restrukturierungsschritte zu ergreifen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent angeboten. Zum Sanierungsverwalter wurde Rechtsanwalt Ferdinand John Lanker bestimmt.