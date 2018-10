Facebook

Sportler aus vier Nationen nahmen am Turnier in Villach teil © kk

Erstmals fand am Sonntag in Kärnten, in der Mehrzwecksporthalle Villach-St. Martin, ein G-Turnier für Sportler mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung statt. Organisiert wurde es vom Judo Club - SV Treffen (Obmann Markus Mayer), der sich seit acht Jahren mit Sportlern der Diakonie De la Tour Treffen beschäftigt. Sie sind auch bei internationalen Turnieren erfolgreich. Ziel ist es, auch in Kärnten ein Turnier für Sportler mit Einschränkungen zu etablieren. Insgesamt nahmen heuer 38 Sportler aus vier Nationen teil. Sieger wurde die Gruppe aus München, vor jener aus Treffen. Grußworte hab es vom Treffener Gemeinderat Christof Seymann.