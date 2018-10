Facebook

Der Gastgeber „Superglueart“ stand auch selbst auf der Bühne und rockte vor 250 Besuchern durch die Nacht © Kleinrath

Mit fast 250 verkauften Tickets wurden die Erwartungen der Veranstalter sogar übertroffen. „Wir haben gehofft, dass wir die 200er Marke schaffen, waren mehr als nur positiv überrascht, dass so viele Rock- und Metalfans unserer Einladung gefolgt sind“, sind sich Steve Kriegl und Norbert Pscharzer von „Superglueart“ einig. Die Villacher Band lud am vergangenen Wochenende zur „Carinthian Rocknight“ in den Bambergsaal im Alten Parkhotel in Villach.