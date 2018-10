Draubermen in Villach sind bereits gesperrt. In Federaun wurde Straße überflutet. Baustelle bei Kraftwerk Schütt wird abgesichert. Auch im Umland stehen für den Ernstfall 1000 Feuerwehrleute bereit.

Sperre entlang der Drauberme © Holzfeind

Seit dem Wochenende stehen auch die Villacher Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Die Feuerwehren und die Stadt Villach haben bereits Vorkehrungen für ein Hochwasser getroffen. So sind aktuell die Draubermen gesperrt. Auch die Bänke und Spielgeräte vom Wasenboden wurden in Sicherheit gebracht. „Unsere Einsatzkräfte sind auf ein mögliches Hochwasser vorbereitet“, sagt Bürgermeister Günther Albel.