Kleine Zeitung +

Drauberme gesperrt So rüstet sich Villach für das Hochwasser

Draubermen in Villach sind bereits gesperrt. In Federaun wurde Straße überflutet. Nächster Krisenstab in Villach zu Mittag. Auch im Umland stehen für den Ernstfall 1000 Feuerwehrleute bereit.