Samstagfrüh brannte es in einem Wohnhaus in Fresach. Eine Frau wurde durch die starke Rauchentwicklung geweckt, sie flüchtete aus dem Haus. Eine Autofahrerin verständigte die Feuerwehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Am Samstag in der Früh wurde eine 47-jährige Frau unliebsam geweckt. Starker Rauch war bereits in ihrem Schlafzimmer ihres Wohnhauses in Fresach. Die Frau flüchtete ins Freie und konnte an der vorbeiführenden Gemeindestraße eine Autolenkerin anhalten, die die Einsatzkräfte verständigte.