Der Transporter ließ sich sogar noch starten © Hauptfeuerwache Villach

das passiert auch nicht jeden Tag: Am Samstag kurz nach 8 Uhr in der Früh wurden die Hauptfeuerwache Villach, die FF Judendorf und die FF Turdanitsch-Tschinowitsch zu einer Auto-Bergung aus der Gail angefordert. "Ein Möbelwagen stand etwa fünf Meter vom Ufer entfernt einsam und verlassen in der Gail, beide Türen standen offen. Von den Insassen fehlte jede Spur", sagt Oberbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache.