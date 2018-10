Facebook

Das 1,6-Milliarden-Projekt der Infineon war großes Thema im Gemeinderat © Infineon/kk

Rund 1,6 Milliarden investiert die Infineon in den Standort Villach und schafft in Summe tausend neue Arbeitsplätze. Am 10. November erfolgt der Spatenstich für die neue Chipfabrik. Die Vorbereitung für das Großprojekt sind derzeit voll im Gange.

