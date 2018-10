Zahlreiche Baustellen gibt es aktuell in und um Villach. Mehrere Millionen werden im Rahmen der Straßenbauoffensive investiert.

Sperre der Glanzer Straße © Pacheiner

Herbstzeit ist Baustellenzeit. Kärntenweit wurden alleine heuer im Herbst im Zuge der Straßenbauoffensive des Landes 40 neue Baustellen eröffnet. Rund neun Millionen Euro werden investiert. Auch in Villach und Umgebung wird aktuell gebaut (siehe unten). „Zu den Herbstbaustellen in der Region Villach ist zu sagen, dass wir uns bemühen, diese noch im November abzuschließen, um die Verkehrssicherheit vor allem in Richtung winterliche Fahrverhältnisse zu erhöhen“, sagt Straßenbaureferent, Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

