Rund 4,4 Millionen Euro wurden in den Bau der Brücke mit Geh- und Radwegkonstruktion investiert. Auch erster Teil der Völkendorfer Straße wird noch heuer fertig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 4,4 Millionen investierte die Stadt Villach in die Sanierung der Tschinowitscher Brücke © Pacheiner

Drei markante Bauvorhaben nimmt heuer noch die Abteilung Tiefbau in Villach in Angriff. Sie werden noch vor dem Winter fertiggestellt. „Wir haben unser Plansoll für heuer gut erfüllt, im Falle der Völkendorfer Straße sogar zwei Wochen früher, als ursprünglich geplant“, sagt Baureferent Harald Sobe (SPÖ). Der erste Teilbereich zwischen Tiroler Straße, Heizhausstraße und Völkendorfer Straße wird Mitte November freigegeben. In der ersten Novemberwoche werden Asphaltierungsarbeiten gemacht, Verkehrszeichen und Bäume gesetzt. Die Gesamtkosten betragen rund 550.000 Euro.