Wasserreferentin Spanring im Inneren des Hochbehälter-Gebäudes © Stadt Villach/Karin Wernig

Innovative und nachhaltig ist er, der neue Hochbehälter Weinitzen in Villach. Durch seine Bauweise spart er Betriebs- und Wartungskosten. Am Donnerstag wurde der Behälter, der 1000 Kubikmeter Wasser fassen kann, feierlich eröffnet. „Mit seiner Fertigstellung kann der neue Behälter auch für eine Not- und Ersatzwasserversorgung des Stadtteiles Möltschach herangezogen werden“, sagt Wasserreferentin, Stadträtin Katharina Spanring (ÖVP). Das Trinkwasser im neuen Hochbehälter wird in zwei

Edelstahlbehältern mit je 500 Kubikmetern Fassungsvermögen gespeichert.