Honky Tonk Diese Sängerin tritt heuer beim Silvester-Special in Villach auf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diana West präsentiert in Villach ihre neue Single © KK/Kazianka

Mit ihrer neuen Single "Stärker ohne dich" meldet sich die steirische Sängerin Diana West aus der Babypause zurück. Die vierfache Mutter tingelt derzeit von Show zu Show in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zu Silvester wird sie auch einen Zwischenstopp in Villach einlegen. Beim ersten "Kleine Zeitung Silvester Honky Tonk" singt sie auf der großen Showbühne am Rathausplatz. "Ich will mein Publikum ,atemlos´ machen", sagt sie. Die 34-jährige Partyqueen singt seit neun Jahren Schlager. "Alles aufgemotzt auf Rock", wie sie sagt. Auf der Villacher Bühne wird sie neben eigenen Songs aus ihrem aktuellen Album "Weil ich will (Jo Wuiii)" auch Covers zum Besten geben.+