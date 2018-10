Facebook

Rudi Filippitsch mit seinen Allerheiligen-Gestecken © Piery

Rechtzeitig zu Allerheiligen und der anstehenden Adventszeit findet man am Villacher Wochenmarkt auch Stände mit Türkränzen, Grabgestecken und unterschiedliche frischen Blumen, wie Heidekraut und Chrysanthemen. Susanne Novak aus Raun bei Rosegg bietet ihre Kränzen und Gestecken am eigenen Stand an. Sie verkauft neben den alljährlichen Klassikern auch besondere Gestecke mit Holzstämmen und verschiedenen Wurzel. „Jeder meiner Gestecke ist ein Unikat“, sagt Novak. Diese kosten bei ihr ab 35 Euro aufwärts, einfache Gestecke bekommt man aber auch schon ab 10 Euro.