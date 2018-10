Facebook

Babyfloating“ (Schweben im Wasser) mit Ruth Pekoll gefällt den kleinen Gästen. © KK/Babyspa

Das neue Spa in Villach versprüht den herkömmlichen Aroma-Duft und das entspannende Flair, wie man es von Wellnesstempeln gewohnt ist. Nur etwas ist anders. Der Whirlpool und die Massageliege sind auf kleinere Gäste ausgelegt. Was die Villacherinnen Julia Sandrieser und Ruth Pekoll da in der Kanaltalerstraße geschaffen haben, ist Österreichs erstes Baby-Spa. „Wir wollten einen Mehrwert für Babys schaffen, auch für unsere zwei kleinen Kinder“, sagt Sandrieser. Die Vorlage für das Ann-Lee-Baby-Spa kam aus Deutschland. „Der Name ist eine Kombi aus den beiden Vornamen unserer Kinder, Antonia und Leo“, erzählt Pekoll. Sie ist hauptberufliche Neugeborenfotografin, Sandrieser ist Kosmetikerin.