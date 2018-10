Facebook

Hier wird sich die Fahrschule niederlassen © Piery

Neuigkeiten gibt es auch aus der Bahnhofsnähe. Die Fahrschule Sommer übersiedelt nach 31 Jahren von ihrem bisherigen Standort in der Trattengasse in die Bahnhofstraße. Am 3. Dezember wird der neue Standort beim Busbahnhof eröffnet. Nach der Übernahme des Vaters stand für Inhaberin Eva Sommer fest, dass sie sich räumlich vergrößern will. „Unser neuer Standort ist zweistöckig und bietet so mehr Platz für unser Personal und unsere Kursteilnehmer. Auch können wir so die Technik auf den neuesten Stand bringen, wie etwa schnelleres Internet und elektronische Leinwände“, sagt die Unternehmerin. Die Fahrschule ist trotz des Umzugs durchgehend geöffnet. Das Büro hat am 30. November einen Tag geschlossen. Wie viel in die Standortverlegung investiert wird, wollte Sommer nicht bekannt geben.